VIDEO/ AL VIA LA PROCEDURA PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA LA TORRE. I LAVORI PARTIRANNO SUBITO

L’amministrazione comunale, come annunciato nelle settimane scorse, ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica “La Torre”. La determina a contrarre è stata pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ente e la procedura avrà termine il 4 maggio. Al termine dell’aggiudicazione i lavori partiranno immediatamente. L’obiettivo dell’amministrazione è far partire il cantiere entro la fine della primavera.

L’importo complessivo dei lavori posti a base di gara è di 2.261.819,22 euro e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo.

ASCOLTA IL SINDACO SU R115