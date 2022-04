VIDEO/ VIABILITA', PARCHEGGI, SPOSTAMENTO DELLA STAZIONE, TAXI...I PROBLEMI DEL QUARTIERE STAZIONE NEL FOCUS SU R99

E' il quartiere Stazione a Teramo il nuovo focus andato in onda su R115 (canale 99 del digitale terrestre) nella nuova puntata della trasmissione "L'Altra Città". Tra i problemi: il senso unico di marcia su via Pannella appeso ancora ad un filo, la stazione ferroviaria che se spostata, potrebbe dare importanti risposte in materia di sicurezza ai tanti studenti della media D'Alessandro (e ci vorrebbe infondo tanto poco...) ma anche del disagio vissuto dai due tassisti nella nostra città per finire (e non per ultimo) dai mezzi pubblici che spesso rimangono prigioneri del parcheggio selvaggio a via Pannella.

GUARDA LA PUNTATA SULLA STAZIONE ANDATA IN ONDA SU R115