LA LETTERA AI DIPENDENTi/ BUONI BENZINA IN REGALO AI LAVORATORI ALLA GENSI GROUP

L'azienda è una grande famiglia. Non è sempre così nei posti di lavoro ma ogni tanto capita. Al Calzaturificio Gensi Group è cosi. L'amministratore delegato ha inviato ai propri dipendenti per le festività pasquali una lettera nella quale oltre ai buoni pasto, i lavoratori si vedranno accreditare sull'apposita carta anche i buoni benzina. Per questo i dipendenti hanno voluto ringraziare pubblicamente Gennaro Pigliacampo per quello che hanno definito un gesto virtuoso aggiungendo che «questa è la dimostrazione di quanto l'azienda venga considerata, da entrambe le parti, come una grande ed affezionata famiglia».

Nella lettera alle maestranze l'amministratore delegato ha comunicato che , dopo l'introduzione e dei buoni pasto, dell'assistenza sanitaria e della polizza infortuni, gli sembrava opportuno aumentare anche i buoni carburante sulla tessera Edenred ed ha ringraziato tutti per l'ottimo contributo fornito in questi lunghi mesi difficili ricordando che «da parte mia e di tutta l'azienda c'è e ci sarà sempre il massimo impegno a portare a casa il lavoro».

Il calzaturificio dà lavoro a circa 700 dipendenti e si sviluppa su tre stabilimenti, uno a Giulianova e due a Mosciano.