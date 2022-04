PICCOLO INCENDIO NELLA NOTTE IN UN HOTEL SUL LUNGOMARE, S’INDAGA SULLE CAUSE

Fiamme nella notte all’Hotel Royal di Giulianova. Quello che sulle prime sembra essere stato un corto circuito, che aveva provocato un piccolo incendio che ha interessato i locali del magazzino posti al piano terra, è in realtà oggetto di un'inchiesta sulle cause. L’immediato intervento dei gestori e dei Vigili del Fuoco ha evitato problemi ulteriori.

I 100 ospiti, di cui 70 profughi ucraini, sono stati svegliati e fatti scendere nella hall. I momenti di paura sono stati gestiti da forze dell’ordine e personale dell’hotel: una volta circoscritta l’area e capita la causa si è tornati in camera.

Solo fumo e pochi danni, fortunatamente, per la struttura che si avvia alla prossima stagione estiva e che è regolarmente in funzione. Sulle cause, invece, del fatto di questa notte si dovrà attendere l'esito delle verifiche, che non escludono alcuna possibilità, finanche quella dolosa.