PASQUA CON L'OMBRELLO OGGI IN ABRUZZO, MIGLIORA DOMANI

E' una domenica di Pasqua con cielo nuvoloso o molto nuvoloso su

Abruzzo, Molise e regioni meridionali: rovesci e temporali

sparsi su Calabria e Sicilia; a carattere piu' isolato qualche

debole pioggia anche su Puglia e Basilicata. Tempo in prevalenza

soleggiato sul resto d'Italia, salvo un po' di nuvole in

mattinata sulle regioni di Nord-Ovest. Temperature massime in

sensibile diminuzione soprattutto su Adriatiche, sud e Sicilia;

calo anche di 7-8 gradi, al di sotto della norma nel versante

adriatico. Attenzione ai venti di Bora, Grecale e Tramontana al

Centro-Sud, raffiche localmente di burrasca, fino a 70-80 Km/h.

I mari diverranno tutti mossi o molto mossi, localmente agitati

lo Ionio e il Tirreno occidentale.

Le previsioni meteo per Pasquetta - Lunedi' di Pasquetta con

condizioni meteo stabili e ampi spazi soleggiati su tutta

l'Italia. Innocua nuvolosita' in transito al Nord-Est, in

maniera residuale al Sud e lungo l'Appennino. Sara' tuttavia una

giornata ancora relativamente fresca, con valori al di sotto

della media soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud. Venti

settentrionali specialmente al Centro-Sud, ma in leggera

attenuazione; ventilazione localmente ancora tesa su medio

Adriatico e al Sud, dove i mari si presenteranno molto mossi.