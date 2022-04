NOTARESCO / NELL’ATTESA DEL NUOVO COMANDANTE, LA POLIZIA LOCALE È UN MULTIFICIO

Molti cittadini di Notaresco, in particolare quelli del centro, si lamentano per il disordine urbano e soprattutto la sosta selvaggia. Alcuni ritengono che Il corpo di Polizia locale, che sarebbe tutto nuovo, interverrebbe solo a seguito di segnalazioni, per fare qualche multa, ma poi magari in altre aree della cittadina regna il caos totale. Il Corpo è senza comandante, ed è assegnato ora al responsabile ufficio finanziario, che secondo l’opposizione sarebbe bravissimo nel fare il calendario autovelox sul territorio comunale, ma la Polizia locale ha bisogno di competenze specifiche. Tanto che alcuni giorni fa, per posizionare i divieti per le varie processioni, sembra che sia stato chiesto aiuto ad un ex collega in pensione. Sarà importante la nomina di un nuovo comandante, il concorso iniziato qualche giorno fa.