“TUTTI GLI STIPENDI SONO STATI PAGATI GIOVEDÌ, E I DIPENDENTI LO SAPEVANO” LA PAP REPLICA SULLA “PASQUA TRISTE”

“Pasqua senza stipendio? Non è vero, abbiamo pagato tutti gli stipendi giovedi scorso. E i dipendenti lo sapevano. Erano stati tutti avvisati”. È Vincenzo Gabella, uno dei soci titolari della Pap, a replicare ai dipendenti che, tramite certastampa, hanno segnalato di non aver ricevuto lo stipendio e di essere stati condannati ad una Pasqua triste.

“Lo sapevano - continua Gabella - avevamo spiegato a tutti quali fossero le difficoltà del momento e che avremmo pagato gli stipendi giovedì, se poi qualcuno non ha subito ricevuto l’accredito, mi dispiace, ma dipende dai tempi bancari non dalla nostra volontà, anche per quello che riguarda gli stipendi arretrati, abbiamo pagato tutto e tutti…”.

Il titolare, pur comprendendo i lavoratori, torna anche ad auspicare una maggiore condivisione, da parte dei lavoratori, di quelli che sono le sorti dell’azienda: “Noi crediamo in questa impresa - conclude Gabella - se non fosse così non ci saremmo avventurati, per salvare una realtà che senza il nostro intervento, correva il rischio di creare disoccupati… ce la stiamo mettendo tutta, ma dobbiamo crederci tutti”.

