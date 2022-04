PREMIO BORSELLINO/ TORNA DOPO TRE ANNI A TERAMO LA TECA CON I RESTI DELLA QUARTO SAVONA 14

Arriva in città l'auto diventata uno dei simboli della strage di Capaci. Sarà presentato oggi, alle 11.30 nella sede dell'Arca, il laboratorio di arte contemporanea che si trova in Largo san Matteo, il programma dell'evento che porterà a Teramo la teca con i resti della Fiat Croma, conosciuta come "Quarto Savona 15", che era di scorta al giudice Giovanni Falcone nel giorno dell'attentato mafioso che costò la vita a lui, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti al loro seguito. Il reperto sarà esposta in piazza Martiri della Libertà giovedì, su iniziativa del Comune, in collaborazione con il "Premio nazionale Paolo Borsellino", il patrocinio della Polizia di Stato, in collaborazione con l'associazione "Quarto Savona", l'associazione nazionale magistrati - Abruzzo. Alla presentazione è annunciata la partecipazione anche di Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone che rimase ucciso nella strage di Capaci. La teca torna a Teramo dopo tre anni: era il 9 maggio 2019 quando fu scoperta in piazza Martiri.