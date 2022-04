IL COVID NON SI E' FERMATO NEPPURE A PASQUA

Si è chiusa con 47.920 abruzzesi positivi in isolamento la prima Pasqua dall'inizio della pandemia con maggiori libertà, caratterizzata da un allentamento delle misure restrittive che si è tradotto in grandi tavolate con amici e parenti, arrostate in compagnia, folla ai riti religiosi. Emblematico è il caso di Chieti, dove dopo il grande afflusso di pubblico alla processione del venerdì Santo si sono registrate lunghe code in farmacia per i tamponi. Nel complesso, durante il week end ci sono stati oltre seimila nuovi casi, con ben 17 decessi, il tasso di positività schizza al 17,8 per cento.