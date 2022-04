TRAVOLTO ED UCCISO DA UNA MACCHINA MENTRE ESCE DAL LOCALE

Tragico incidente stradale questa mattina a Silvi Marina dove un 51enne di Città Sant’Angelo, Marco Monti è morto dopo essere stato travolto da un’automobile.

L’incidente mortale è avvenuto all’alba di questa mattina lungo la Statale 16 nel comune di Silvi Marina nei pressi del semaforo all’incrocio tra Via Roma e Via Palestini a poca distanza dalla Stazione ferroviaria. Il 51enne stamani intorno alle ore 5 stava attraversando la Statale 16, dopo essere uscito da un locale, quando è stato travolto da un’automobile. L’uomo è stato investito da una Renault Scenic, condotta da un 40enne, che procedeva in direzione nord.

Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Silvi, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale oltre ai Vigili del Fuoco.