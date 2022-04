NUOVE COLONNINE ELETTRICHE PER LA RICARICA DELLE AUTO IN VIALE BOVIO

Nuova colonnina elettrica per la ricarica delle autovetture a Teramo. E' quella installata da Enel X a ridosso dell'ingresso della sede dell'Enel, su viale Bovio. Prosegue l'attività dell'Amministrazione comunale, già alla decima colonnina elettrica posizionata. E presto arriverà anche una "pit stop" per la ricarica rapidissima dei mezzi, in zona Gammarana. Soddisfatto l'assessore Maurizio Verna: "Andiamo avanti, checchè ne dicano i più...la rivoluzione della città alla voce mobilità sostenibile prosegue speditatamente". Aspettando il bike sharing elettrico, con l'arrivo di 30 bici elettriche affidate per custodia e manutenzione ai tre rivenditori di settore cittadini