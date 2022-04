IL COPE BATTE FILIPPONI (COMUNE DI TERAMO) 2 A 0...TUTTA COLPA DELL'ANNUNCITE?

Apre due nuove sedi il Consorzio Punto Europa guidato da Filippo Lucci. Il 29 aprile aprirà la sede di Giulianova messa a disposizione dal Comune ed il 4 maggio sarà la volta dell'inaugurazione della sede a L'Aquila. Qui a fornire lo spazio dedicato alle attività del Cope sarà direttamente il Gran Sasso Science Institute. "Siamo sempre più felici di poter consolidare le collaborazioni con i Comuni e dare un segnale anche fisico della nostra vicinanza, con una presenza sui territori" commenta Filippo Lucci, rammentando l'impegno in progettazioni per 7 Comuni dell'aquilano. "La promozione della cultura dell'Europa e la divulgazione di tutte le opportunità che arrivano dall'Europa diventano due facce di una stessa medaglia, al servizio delle singole pubbliche amministrazione che trovano nel Cope un punto di riferimento, competente, per aiutarli nella progettazione" dichiara l'amministratore unico del Consorzio. Una collaborazione sinergica quella del Cope che, ad esempio, a Teramo si è configurata con la dotazione altamente tecnologica di quello che, annunciato come nuovissimo Ufficio Turistico del Comune ancora non vede la luce. Stiamo parlando dell'Ufficio Turistico ricavato negli spazi al piano terra di Palazzo Delfico su via Carducci. E' tutto pronto ma è, ancora, tutto chiuso. Il Cope ha fatto già ampiamente la sua parte. Il Comune, tra un evento e l'altro da annunciare qua e là, ripete che sarà pronto prima dell'estate. Forse...