A VILLA MOSCA BASSA IN FUNZIONE I SETTE NUOVI PUNTI LUCE, IL 22 APRILE AL VIA LA RACCOLTA FIRME PER LA NASCITA DEL NEO COMITATO

Ieri sera sono entrati in funzione i 7 nuovi punti luce installati in Via Nicola da Guardiagrele, una promessa mantenuta dall'assessore Valdo Di Bonaventura a seguito dei continui furti nella parte bassa di Villa Mosca. Ora la zona è illuminata e si spera, che le bande smnettano di tormentare i residenti. Il Comitato di Cittadini “ Amici di Villa Mosca” ringrazia l’Amministrazione comunale per aver recepito tempestivamente le indicazioni ricevute dalla Questura di Teramo dopo i numerosi episodi di furti accaduti nella nostra zona e continuano a lavorare per tutto il quartiere. Prossimo appuntamento: il 22 aprile quando dalle ore 12 alle 20, il neo comitato "gli amici di Villa Mosca" raccoglieranno le firme per la costituzione dell'organismo. L'appuntamento è a ridosso della rotondina di via Nicoloa Da Guardiagrele.