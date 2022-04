VANILLA BATTE IL COMUNE: CANCELLATO IL CARICO E SCARICO DAVANTI AL LOCALE

Vanilla 2 Comune 0. La frequentantissima pasticceria di vi Savini ha battuto in giudizio il Comune di Teramo, che adesso sarà costretto a cancellare i posti di carico e scarico creati proprio davanti al locale. Ma facciamo un passo indietro. Il titolare di Vanilla, aveva chiesto l’autorizzazione a sistemare un dehor davanti al locale, ma il Comune, per tutta risposta, non solo non l’aveva autorizzato, ma addirittura aveva sistemato posti di carico e scarico per i furgoni, anche se due stalli simili esistevano già sul lato opposto della strada, di fronte all’ex Regalcasa. A quel punto, Davide Calvarese, titolare di Vanilla, non ha potuto far altro che ricorrere al Tar, e il Tribunale amministrativo ha annullato l’ordinanza comunale, per “difetto di motivazione”. In sostanza, secondo i giudici, il carico e scarico sta benissimo dall’altra parte della strada. E il Comune pagherà anche le spese legali.