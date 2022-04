UCCISO A BOTTIGLIATE IL CLOCHARD DI MARTINSICURO, C’È UN INDAGATO

Sarebbe un italiano, più volte visto nel ritrovo dei senzatetto a Martinsicuro, il primo indagato per l’omicidio di Cristian Muntianu, il 47enne romeno ucciso nell'edificio abbandonato, alle spalle del centro commerciale Il Grillo. Dell’uomo iscritto nel registro degli indagati, per ora non si sa nulla, neanche se si tratti di una persona ritenuta partecipe del delitto, o se sia addirittura sospettata di essere proprio il responsabile della morte del senzatetto, ucciso con numerosi colpi di bottiglia alla testa, prima che il corpo venisse spostato è nascosto sotto un cumulo di detriti. Per arrivare all’identificazione dell’indagato, sono stati fondamentali i riscontri degli interrogatori degli altri senzatetto, nonché le riprese delle telecamere della zona. Cristian Muntianu era da tutti considerato una persona inoffensiva, viveva di elemosine, ma qualche giorno prima della data della morte, era stato rapinato, anche se non aveva denunciato il fatto.