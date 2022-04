VIRTU "SENZA MASCHERINA" AL RISTORANTE IL 1 MAGGIO

Andremo al ristorante a mangiare le Virtù… senza mascherina. Il Governo conferma: dal primo maggio stop all'obbligo di mascherine al chiuso in Italia, con alcune possibili eccezioni come i mezzi di trasporto pubblici. In vista della scadenza di fine aprile, è questo l'orientamento del governo illustrato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Credo che gli italiani in questi 2 anni abbiano “maturato" una consapevolezza diversa rispetto al Covid - ha spiegato - Quindi, relativamente alla mascherina nei luoghi chiusi, sono convinto che passare da un obbligo una raccomandazione possa essere assolutamente la scelta giusta. Con la riflessione magari di mantenerla in alcuni luoghi. Pensiamo ad esempio ai mezzi di trasporto, dove magari ci può essere più affollamento».

In ogni caso, ha ribadito Costa, «credo che ci sono le condizioni per procedere col togliere le mascherine al chiuso come misura obbligatoria. Il decreto, così come è scritto e così come lo stiamo convertendo alla Camera - ha precisato il sottosegretario - di fatto toglie l'obbligo delle mascherine al chiuso per tutti. Quindi in questi giorni, prima della scadenza del 30 aprile, si tratta di fare alcune riflessioni e valutare se mantenerle in alcuni luoghi al chiuso. Si pensa alla Ffp2, ma ripeto, la riflessione è limitata alcuni contesti particolari come ad esempio il trasporto pubblico, dove certamente ci può essere una concentrazione di persone e dove forse può essere prudente mantenerle».