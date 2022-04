ECCO L'INUTILITA' DELLO SPARTITRAFFICO IN VIA NICOLA DATI

A che serve lo spartitraffico in via Nicola Dati? Quei pochi birilli messi lì, in mezzo alla carreggiata, a cosa servono? Forse a non far parcheggiare? Allora sarebbe bastato fare le multe con una maggiore attenzione. Forse a disciplinare il traffico? In una strada da sempre oppressa dalla presenza di una scuola, forse si poteva trovare una soluzione migliore. Invece, c'è lo spartitraffico. Lì, in mezzo.