VIDEO / VANDALI A PIAZZETTA DEL SOLE: LA POLIZIA LOCALE IDENTIFICA CON LE TELECAMERE DUE GIOVANI E LI DENUNCIA

Due ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che, tra pasqua e pasquetta, hanno messo in atto una serie di atti vandalici alla piazzetta del sole. A rimettere nelle prossime ore un rapporto in Procura sarà la Polizia Locale. Altri danneggiamenti si sono registrati nella stessa notte anche a piazza Dante dove sono stati rotti i vasi messi dal Comune e in via Scarselli.

A Villa Mosca bassa, invece, ieri sera sono stati accesi i sette punti luce installati in via Nicola Da Guardiagrele per mettere fine ad una serie di furti che si consumano dallo scorso mese di gennaio.



