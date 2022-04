VIDEO/ SCUOLA, I SINDACATI VOGLIONO PIU’ ASSUNZIONI E MANTENERE LE MASCHERINE DAL 2 MAGGIO

La Cgil torna a denunciare la carenza di personale nelle scuole della provincia di Teramo evidenziando, pero’, che 800 sono state le supplenze coperte quest’anno e altrettanto se ne prevedono per il prossimo anno. Mancano pero’ i fondi per investire sul personale. E sulle mascherine che dal 2 maggio dovrebbero essere tolte nelle scuole, la Cgil si oppone alle direttive che stanno per essere emanate dal Governo perchè la pandemia non è affatto finita.

