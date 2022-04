ELEZIONI / A CROGNALETO SI PROFILA UNA SFIDA TRA ORLANDO PERSIA E CHIARA CECI

Cominciano a tessersi le tele elettorali in tutta la provincia di Teramo. Tra nomi noti e new entry, si vanno delineando gli scenari possibili delle sfide ormai all’orizzonte, specie nei casi in cui, dopo una lunga parentesi fortunata, con la rielezione di un sindaco benvoluto, adesso si apre un capitolo nuovo. È il caso di Crognaleto dove, per il dopo D’Alonzo, si profila una sfida tra l’attuale vicesindaco Orlando Persia e Chiara Ceci, figlia dell’ex Sindaco Pietro, che porterebbe in lista un altro figlio d’arte, Gianluca Ceci, erede del Sindaco Mario. Ex dirigente comunale a Montorio, Gianluca Ceci sarebbe in lista con Egidio Di Domenico da Senarica e Dino Malizia da San Giorgio. Resta, per completare la lista, la scelta di un nome che rappresenti Tottea. Tornando alla candidatura del vicesindaco Orlando Persia, la sua è una lista calibratissima, studiata per garantire non solo una rappresentanza territoriale, ma anche e soprattutto un supporto di competenze e di volontà, tali da assicurare a Crognaleto una continuità nello sviluppo e nella crescita, nel segno del solco lasciato da D’Alonzo. Orlando Persia (nella foto), ha voluto in lista cinque uscenti e cinque nuovi nomi, uomini e donne della società, pronti ad impegnarsi per il futuro di Crognaleto.