PAZIENTE MORTO: GIUDIZIO IMMEDIATO PER IL GINECOLOGO ROBERTO PETRELLA

Va a processo il ginecologo teramano e medico no vax Roberto Petrella, agli arresti domiciliari da febbraio. I Pm: Giovangnoni e Scamurra lo accusano di omicidio colposo, per la morte di Gennaro Sances, camionista casertano di 68 anni, in cura da Petrella dal 2020. Petrella, secondo l'accusa, l'8 dicembre avrebbe prescritto al paziente che accusava febbre alta e malesseri vari, vitamine ed integratori a base di funghi, sconsigliandosi di recarsi in ospedale. Petrella si è sempre difeso dicendo che aveva consigliato alla moglie del paziente di recarsi in ospedale e di non aver cagionato la morte di nessuno. Il cadavere di Sances fu anche riesumato. Gli esami avrebbero accertato che sarebbe morto per un infarto acuto al miocardio, non legato al Covid. Petrella è stato sospeso dall'ordine dei medici: prima perchè non si è vaccinato contro il covid e poi perchè è in corso l'inchiesta giudiziaria. L'udienza si terrà il prossimo 6 luglio a Teramo.