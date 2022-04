VIVERE A TERAMO COSTA MENO CHE IN (QUASi) TUTTO IL RESTO D’ITALIA

Vivere a Teramo costa meno che negli altri 107 capoluoghi italiani. Anzi:106, perché Caltanissetta è ancora più economica di Teramo. Lo rivela il sito di “facile.it”, che intreccia i dati su tutta una serie di parametri, relativi al bisogno di risparmiare degli italiani, che sul sito cercano quotazioni migliori per prestiti, assicurazioni, conti in banca, mutui, affidando allo stesso sito tutta una serie di informazioni sul proprio tenore di vita.

“Molti Italiani ultimamente stanno pensando ad un trasferimento per andare a vivere in città meno care, soprattutto chi svolge un lavoro da casa, che ha più possibilità di spostarsi senza problemi. - analizza facile.ti - Dopo la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid -19, che ha messo in ginocchio il nostro paese, adesso che finalmente la situazione sembra tornare via via alla normalità, gli Italiani si trovano infatti a fare i conti con un altro problema, il caro vita”.

Sul fatto che tutti stiamo vivendo un momento di aumento dei prezzi, non c’è neanche bisogno di un’analisi approfondita, essendo esperienza collettiva.

“Aumenti di bollette di luce e gas, degli affitti, come anche di tutti i prezzi, stanno mettendo a dura prova le persone, che si ritrovano a spendere il doppio dei soldi per fare la spesa. In tanti con il solito stipendio mensile non arrivano più a fine mese - continua facile.it -

Nelle grandi città questo problema è maggiormente sentito, poiché gli affitti, e la vita in generale, sono molto più cari rispetto alle città minori, che sono decisamente più economiche”.

Ed ecco, allora, quali sono in base ai dati di facile.it le 5 città più economiche in Italia:

“1. Al primo posto troviamo Caltanissetta in Sicilia;

2. Al secondo posto Teramo in Abruzzo;

3. Terza in classifica Bari in Puglia;

4. Al quarto posto abbiamo Sassari in Sardegna;

5. Al quinto posto Messina, anch’essa in Sicilia.”