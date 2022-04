SI RINNOVA DOMENICA LA FESTA DELLA PACE, MA SENZA PROCESSIONE

Domenica prossima, 24 aprile, Domenica in Albis, sarà celebrata a Teramo la Festa della Pace. Anche questa volta, così come accaduto l’anno scorso, la manifestazione si svolgerà in formula ridotta, senza la processione: alle 18:20 presso il Santuario della Madonna delle Grazie le quattro Paciere, in rappresentanza dei quattro quartieri storici, Maria Antonietta Adorante (San Leonardo), Loredana Di Giampaolo (San Giorgio), Alessia Marcozzi (Santa Maria a Bitetto) e Lia Admiral (Santo Spirito), doneranno il cero della Pace alla Madonna delle Grazie consegnandolo nelle mani di Padre Damiano, Priore del Santuario.

Alle 19.00, presso il Duomo, sarà il Sindaco Gianguido D’Alberto, in nome della città di Teramo, ad offrire il cero della Pace al Santo Patrono Berardo. Il Vescovo della Diocesi di Teramo e Atri Mons. Lorenzo Leuzzi celebrerà la messa e sarà data lettura del messaggio della Pace da parte delle Paciere. La cerimonia si chiuderà con l’esibizione dei ragazzi del coro “Petali di Note”, diretto dalla maestra Elisabetta Di Patre.

Il giorno prima, sabato 23 aprile, alle 18.30 presso l’auditorium del Conservatorio Braga in Corso San Giorgio, si terrà un concerto evento per la “Pace e la Libertà”: si esibiranno Franco Di Donatantonio (pianoforte) e Sabatino Matteucci (sax).

La Festa della Pace, riscoperta dall’associazione culturale Teramo Nostra e riproposta a partire dal 1993, affonda le radici nell’antichità. Nel lontano marzo 1559 le nobildonne teramane vollero la pace dopo un lungo periodo di guerre intestine in città; da li venne istituita la ricorrenza da celebrarsi ogni anno nella Domenica in Albis e nacque il solenne impegno di mantenerla viva nei secoli a venire.

“Riteniamo necessario, ancor di più in questo difficile periodo - ha dichiarato Piero Chiarini, Presidente di Teramo Nostra - riproporre la Festa della Pace, perché non c’è libertà senza pace”.

L’associazione ringrazia Padre Salvatore, del Santuario della Madonna delle Grazie di Teramo, e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione.