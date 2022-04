COZZI: «CERTIFICATI IN TABACCHERIA BLOCCATI DA UN AGGIORNAMENTO DIMENTICATO DAL COMUNE... TUTTA ANNUNCITE»

«L'avevano annunciata in pompa magna, la rivoluzione dei certificati comunali in tabaccheria, ma adesso, per un semplice rinnovo di certificati, è tutto bloccato» La denuncia è del consigliere comunale Mario Cozzi, che segnala come, da qualche giorno, i tabaccai non possano più emettere certificati, perché "Per problemi inerenti l'aggiornamento del certificato di sicurezza del Comune per l'accesso ad ANPR, al momento non è possibile emettere certificati anagrafici. Nessun problema per le Visure Camerali. Vi avviseremo appena il Comune avrà aggiornato il certificato" è quello che si legge in tabaccheria. Insomma, un semplice certificato blocca tutto. «E' assurdo, tutta l' annuncite, poi si perdono nel nulla, e voglio sottolineare il grande impegno dei dipendenti dell'Anagrafe, che fanno un grande lavoro... in un Comune amministrato da una Giunta che si dimentica un certificato...»