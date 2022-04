STRADA DEI PARCHI, LA PROCURA MANDA A PROCESSO I VERTICI, SOTTO INCHIESTA PER LA MANCATA MESSA IN SICUREZZA DEI VIADOTTI TERAMANI

Anche a Teramo è arrivata a definizione l’indagine preliminare che ha coinvolto Strada dei Parchi, la concessionaria dell’autostrada A24.

La Procura della Repubblica di Teramo, valutate anche le memorie difensive, ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per alcuni tra i vertici e i tecnici di SdP, per inadempimento di contratti di pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei traporti, e nel contempo chiedendo l’archiviazione per l’ipotesi di abuso d’ufficio.

L’inchiesta è quella condotta dal Nucleo di Polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo, che ha riguardato la verifica delle condizioni di sicurezza statica e di efficienza del tratto teramano dell’autostrada A24, ritenuta opera strategica di rilevanza nazionale per finalità di Protezione civile in una zona altamente sismica: la Procura ritiene sussistano responsabilità della società Concessionaria nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei viadotti autostradali.