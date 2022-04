OGGI C'E' LA RACCOLTA FIRME (ore 12-20) PER IL COMITATO DEI CITTADINI "AMICI DI VILLA MOSCA"...ANDATE A FIRMARE

Oggi: VENERDI 22 APRILE dalle ore 12.00 alle ore 20.00 sarà allestita una postazione per la raccolta firme di tutti coloro che volessero testimoniare, con un gesto simbolico, la propria solidarietà ad un nuovo progetto: che è quello del comitato dei cittadini "Amici di Villa Mosca" in fase di costituzione secondo le norme regolate dal Comune di Teramo che porterà alla costituzione di un comitato nella parte bassa di Villa Mosca che si 'è creato dopo i tanti furti che si sono registrate nelle case della zona. Sarà anche l’occasione per recepire i suggerimenti e i consigli dai cittadini non solo di questa area. La postazione sarà in prossimità della rotondina di Via Nicola da Guardiagrele dalle ore 12 alle ore 20.