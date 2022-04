BAINAIT / È GIGI PONZIANI L’OSPITE DI QUESTA SERA: “TERAMO, LA STORIA, LA POLITICA, I LIBRI… E I TERAMANI”

Sarà Gigi Ponziani, scrittore, storico, già direttore della Biblioteca Delfico ed ex assessore comunale alla Cultura, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Ponziani racconterà Teramo, o meglio: il continuo divenire di una città alla quale, con l’occhio attento dello storico e il cuore appassionato dell’innamorato, ha dedicato una delle sue ultime fatiche letterarie. Non mancheranno accenni all’esperienza politica e come è nello stile di Bainait, neanche momenti di racconto più intimo e personale.

BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 IN STREAMING SU WWW.RPIUNEWS.It