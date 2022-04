FESTA COUNTRY WESTERN NEL TERAMANO, DUE GIORNI DI CAVALLI, MUSICA; DIVERTIMENTO E SOLIDARIETA'

Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2022, nel ranch "La masseria dei cavalieri" a Pianura di Guardia Vomano si svolgerà una grande festa all’insegna del divertimento, ottima musica e prelibate specialità culinarie. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato da Asd Oklaoma High Performance in collaborazione con il comitato Regionale Anpas Abruzzo, presieduta da Stefano Di Stefano e con Davide Di Giacinto, campione di team penning, uno sport equestre nato in America che consiste nel separare tre vitelli con lo stesso numero dal resto della mandria, in genere 30 vitelli in totale, e condurli in minor tempo possibile in un recinto, il pen. Gli stand enogastronomici apriranno sabato 30 aprile, dalle ore 14 fino a tarda notte dando la possibilità di degustare virtù, costate intere, arrosticini, patatine, grigliate e tante delizie. Durante la serata si esibiranno le Direzioni Parallele, Dj Antonio e il mattatore Vittorio il Fenomeno con la sua Fenomeno Band. Il 1° maggio, invece, gli stand apriranno alle ore 10 per tutta la giornata e si esibiranno anche i Sounds Better, oltre a Dj Antonio e a Vittorio il Fenomeno. Alle ore 15, ci sarà una gara di briscola. Spazio anche ai più piccoli con giochi, attività, pony, mini-quad, esibizione di cavalli da rodeo e pony games. Per l’occasione saranno allestiti dei gazebo per la raccolta di materiale per l'Ucraina. Chi vuole, può anche fare delle offerte tramite il seguente Iban: IT77Y0301503200000003451484.