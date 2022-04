TAGLIATO IL NASTRO DELLA 31ESIMA FIERA DELL'AGRICOLTURA, CON LA SORPRESA DI CANTAGALLI CHE CHIUDE DUE PIANI DI PARCHEGGIO

E' partita oggi la 31ª edizione della Fiera dell'agricoltura che per la prima volta si svolge al parco fluviale. Fino a lunedì 25 aprile, la Fiera accoglierà 200 espositori, convegni, degustazioni, presentazione di libri. L'inaugurazione vedrà la presenza delle istituzioni e di tutti i partner che hanno sostenuto l'evento promosso dal Comune, quali Camera di commercio, Izs, Provincia, università, Asl, Bim, Ordine degli agronomi, Cia, Fisar, Coldiretti, istituto Di Poppa Rozzi, Dmc Gran Sasso Laga, Inps e Its di Teramo.

Gli stand sono stati allestiti dal ponte san Gabriele al cinema Smeraldo: qui, nel piazzale antistante, così come lungo via Maestri del lavoro, sono state disposte delle restrizioni ai parcheggi per consentire agli organizzatori e agli espositori una migliore gestione delle attività. Nelle vicinanze del laghetto è stata predisposta l'area food con produttori e ristoratori che daranno ampio spazio ai prodotti locali.

Risicata e tristissima la zona riservata agli animali che conta di un cavallo, qualche asinello, una mucca e i volatili storici con la presenza di un bel pavone reclusi a ridosso del cantiere di Ponte San Gabriele. Ma la novità più grande si è scoperta ieri sera, quando gli organizzatori hanno soperto che il parcheggio del Lidl, di proprietà di Sabatino Cantagalli era stato chiuso negli ultimi due piani per impedire ai visitatori della fiera di parcheggiare. Dunque per non incorrere in sanzioni occorrerà parcheggiare nelle strutture a pagamento di San Francesco e San Gabriele, dove per effetto di una convenzione fra Comune e Costruttori teramani sarà possibile parcheggiare al costo di 4 euro per l'intera giornata. Gli stand resteranno aperti dalle 10 alle 20.