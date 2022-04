FIERA DELL'AGRICOLTURA, PARCHEGGIO SELVAGGIO OVUNQUE...I TERAMANI NON VANNO NELLE STRUTTURE A PAGAMENTO

I primi problemi per l'allestimento della Fiera dell'Agricoltura al parco fluviale si registrano sin dalle prime ore di oggi. Ecco la situazione davanti all'hotel Sporting, dopo che il gestore privato del centro commerciale ha chiuso due piani della struttura. Come noto non sono molto amati i parcheggi a pagamento e dunque non stupiamoci se la situazione è quella che iniziamo a registrare oggi. La vicenda potrà solo peggiorare nei prossimi giorni e con l'arrivo del bel tempo. Ma l'assessore Filipponi si compiace dell'iniziativa, del suo "parto", già nelle prime interviste di oggi, molte delle quali saranno rilasciate alla "Tv amica del cuore".

A proposito: vuoi vedere che la Polizia Locale non controllerà e non multerà fino a lunedi in questa zona?