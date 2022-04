IL GRAN SASSO... ALLA BIENNALE, GRAZIE AL DE RERUM NATURA DI STAMPONE, NOVELLO LUCREZIO TRA DESTINO DELL'ARTE E DELL'UMANITA'

“La natura delle cose / benvenuti al Gransasso “ De la nature des Chooses [Sulla natura delle cose]. Nel padiglione cubano alla Biennale di Venezia, questo titolo è un riferimento al poema filosofico di Lucrezio in sei libri, scritti nel 50 a.C., in cui delinea la costituzione molecolare dell'universo, l'anima umana e il suo destino, la nostra paura della morte e le caratteristiche individuali come il corpo, i sensi, pensiero e amore. Gli ultimi due libri sono dedicati alla creazione del mondo, compresi i fenomeni naturali come i sistemi meteorologici e lo sviluppo della civiltà. Lucrezio cerca quindi di collocare l'umanità in un contesto più ampio e universale, indagando il nostro posto nel mondo naturale sia a livello molecolare che astrologico. Dopo anni di creazione di arte che commenta il nostro momento storico attuale, Stampone ha iniziato a mettere in discussione il posto dell'umanità nel mondo e il nostro rapporto con il pianeta su cui viviamo. Nel lavoro di Stampone, i disegni iperrealistici sono usati per esporre aspetti della vita contemporanea. L'artista è convinto che l'arte ci dia la possibilità di indagare il mondo che ci circonda e di far luce su assurdità o particolarità della condizione umana. L'arte ci permette di confrontarci e di relativizzare il nostro posto nel mondo. Preoccupato dalle nozioni di tempo e dal suo rapporto con l'arte, Giuseppe Stampone ha scelto di lavorare esclusivamente con penna BIC e grafite. Questi sono materiali con cui non si può imbrogliare o accelerare il processo di disegno, ed è il modo di Stampone di protestare contro la velocità sempre crescente della vita quotidiana.



Per il suo ultimo corpus di opere, Gransasso, l'artista parte dalla sua tecnica passata di utilizzare immagini prese da Internet che converte in pezzi unici, scegliendo invece di scattare le proprie fotografie delle montagne dove è cresciuto. Dopo aver disegnato le fotografie con la grafite, Stampone inserisce le immagini originali in Photoshop in modo da ottenere i riferimenti numerici dei colori Pantone presenti nei propri scatti. Come colori industriali creati per imitare la natura, vengono poi sovrapposti alle immagini della natura per confondere i confini tra elementi naturali e artificiali. Questo interesse per i processi industriali che vengono eseguiti dalla mano dell'individuo rappresenta il desiderio dell'uomo di imitare la natura e di porsi in qualcosa che è molto meno effimero della vita umana media. Mentre le strutture e gli oggetti artificiali un giorno scompariranno, queste formazioni naturali sopravvivranno. Con queste opere Stampone si interroga su cosa resta quando non saremo più sulla Terra: cosa resterà e cosa verrà dimenticato? Le montagne di Stampone sono sia autobiografiche che universali. Sono montagne che porta dentro di sé e che sono legate alla propria identità e ai ricordi della sua giovinezza, eppure anche se non si ha familiarità con la specifica catena montuosa si è comunque ispirati con un senso di stupore di fronte a forze monumentali della natura. Rappresentano anche la nostalgia legata alle grandi forme di terra, come spesso testimoniano coloro che sono cresciuti vicino a grandi specchi d'acqua o catene montuose. In questo caso, queste montagne rappresentano le riflessioni dell'artista, che è tornato nella sua città d'infanzia per riflettere e riconnettersi con le sue radici, cercando di formare una connessione più profonda che spesso si trova solo in natura. Queste opere sono quindi una proposta per tutti noi di trovare il nostro posto nel mondo e di creare qualcosa di duraturo.