GRANDE SUCCESSO PER LA RACCOLTA FIRME DEL COMITATO DI CITTADINI SPONTANEO "AMICI DI VILLA MOSCA"

Grande successo per la raccolta firme in corso, fino alle 20 di stasera, per la costituzione del nuovo comitato di cittadini "Amici di Villa Mosca". In poche ore e nonostante il tempo certamente non favorevole, sono stati davvero tanti i residenti di Villa Mosca (compresa la parte alta) che sono andati a firmare nel banchetto allestito a ridosso della rotondina in via Nicola da Guardiagrele.

I promotori si dicono davvero soddisfatti, certi che riusciranno a raccogliere le firme necessarie per dare vita ad un nuovo e motivato comitato di quartiere che si occuperà non solo dei problemi di Villa Mosca bassa ma di tutta l'area. Si ricorda che in pochi mesi è stato già centrato l'ottimo obiettivo dell'installazione di 7 punti luce indispensabile a tenere lontani i ladri dalle abitazioni martoriate dallo scorso mese di gennaio da decine e decine di furti. Tanti altri problemi sono già al vaglio del neo nato comitato che appena costituito provvederà, democraticamente, anche a nominare gli organismi come previsto per legge.