SCOSSA DI TERREMOTO DEL SESTO GRADO IN BOSNIA, AVVERTITA DISTINTAMENTE ANCHE NEL TERAMANO

Scossa di terremoto intorno alle 23 in Bosnia, avvertita distintamente anche a Teramo e sulla costa teramana, così come in gran parte delle Marche e in Puglia. L’epicentro sarebbe stato individuato in Bosniacon una magnitudo rilevata di 6 gradi . Secondo le stime preliminari dell'European-Mediterranean Sismological Centre, l'epicentro è stato registrato a Stolac, tra Mostar e Dubrovnik e a 10 chilometri di profondità.



AGGIORNAMENTO / La scossa ben avvertita con panico su tutte le regioni adriatiche italiane da Trieste a Lecce con particolare intensità a Bari, ma fino al resto sul sud e NapoliNon si hanno notizie ancora su eventuali danni.