NASCE OGGI IL CLUB 41 MARCUZZO 43 CONTRO LE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO MARTORIATO DA SISMA E PANDEMIA

Il territorio abruzzese avrà un nuovo Club 41. Si tratta del Club 41 Marcuzzo 43 (il 43° Club d’Italia) che nascerà oggi (sabato 23 aprile) a Palazzo Farnese a Campli. Si tratta di un Club nato per volontà di ben ventotto tra imprenditori, industriali, artigiani, commercianti, artisti e impiegati con il Presidente Valerio Rosa, che hanno deciso di unire le proprie forze per reagire alle difficoltà di un territorio martoriato dal sisma del 2016 e che forse più di altri ha poi sofferto gli effetti della Pandemia. Attorno al Club 41 Marcuzzo 43 (ovvero il 43° Club d’Italia) si sono unite diverse realtà territoriali e tanti soci delle due regioni Marche e Abruzzo desiderosi di dare il proprio contributo per promuovere questo lembo di terra limitrofo al Fiume Tronto e compreso tra i torrenti Aso e Salinello, tra i Monti Sibillini e il Mare Adriatico, tra le nevi dei Monti Gemelli e le colline del Piceno. Il Charter Meeting del Club 41 Marcuzzo alla presenza del Presidente Nazionale Andrea Zerneri e del consiglio direttivo nazionale, oltre che ai delegati di tutti gli altri Club d’Italia, proseguirà oggi con la visita alla Fortezza di Civitella del Tronto con lo spettacolo del Falconiere Giovanni Granati poi dopo la cerimonia a Palazzo Farnese si proseguirà con la Cena di Gala al ristorante Villa Pigna. Domenica il professor Vittorio Sgarbi guiderà gli oltre cento tra soci e accompagnatori, alla visita alla mostra a Palazzo dei Capitani, poi visita a Castel Trosino con cena alla ‘Taverna del Longobardo e chiusura lunedì al mare all’Hotel Parco dei Principi di Grottammare. Un itinerario a tappe nel Piceno attraversato dal 43° Parallelo. Proprio il 43° Parallelo che unisce idealmente i pellegrini del mondo, diretti in alcuni dei principali Santuari nel cuore dell'Europa: da Santiago de Compostela ad Assisi, da Medjugorje a Lourdes. E nella cittadina di Grottammare, nel punto esatto solcato dal 43° Parallelo, qualche anno fa è stata collocata una scultura in travertino ascolano e pietra abruzzese, che già nei materiali di provenienza, unisce le Marche e l'Abruzzo, un po’ come il Club 41 Marcuzzo 43.