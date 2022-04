OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA, IN FINALE PER LA PROVINCIA DI TERAMO UN'ALUNNA DEL LICEO SCIENTIFICO

Elena Campagnari del Liceo Scientifico Einstein di Teramo è l'unica, in provincia di Terramo che è arrivata alle finali della 20esima edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia che si terranno a Perugia dal 26 al 28 aprile 2022. Grande la soddisfazione dell'istituto teramano per un altro importante risultato che pone, ancora una volta, la scuola nei primi posti della formazione didattica e nell'apprendimento. La soddisfazione più grande non solo arriva dagli insegnanti di Elena Campagnari ma anche dalla dirigente Clara Moschella che si complimenta con il corpo docente e con l'alunna stessa. In questo progetto sono stati coinvolti sia il dipartimento di matematica che il dipartimento di scienze con la professoressa Emilia Marchitto e la professoressa Valentina Cozzi.



La Finale Nazionale consisterà in una prova teorica e in una prova di tipo pratico.

Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento riportante foto e

data di nascita. Sarà richiesto agli studenti e ai docenti accompagnatori il rispetto delle norme per il

contrasto della pandemia (quali ad esempio l’uso della mascherina e possesso del green pass) in vigore

nelle date di svolgimento della Finale.

Per ognuna delle tre categorie, i cinque studenti che, a insindacabile giudizio della giuria nazionale,

avranno conseguito i punteggi migliori, saranno proclamati vincitori delle XX Olimpiadi Italiane di

Astronomia. Ai quindici vincitori così individuati sarà assegnata la medaglia “Margherita Hack” per

l’edizione 2022 della manifestazione. Per ognuna delle tre categorie, saranno inoltre assegnati cinque

“diplomi di merito” agli studenti classificati dal sesto al decimo posto. Infine, la giuria nazionale potrà

decidere di assegnare “menzioni speciali” a studenti che si saranno distinti in modo particolare nello

svolgimento delle prove.

A conclusione della Finale Nazionale, in accordo con il regolamento delle Olimpiadi Internazionali di

Astronomia (IAO), sarà proclamata la Squadra Nazionale eletta a partecipare alle IAO 2022. La

Squadra sarà formata tre studenti della categoria Junior 2 e due studenti della categoria Senior,

selezionati secondo l’ordine di classifica.