CAOS ALLA FIERA, CHIUSA VIA MAESTRI DEL LAVORO

Con riferimento alla manifestazione della Fiera dell'agricoltura, alla luce della grande affluenza di persone e veicoli, il Comando di Polizia Locale sta provvedendo a chiudere Via Maestri del Lavoro in entrata, direzione Piazza Caduti delle Forze dell'Ordine, oltre a chiudere sempre Via Maestri del Lavoro in entrata, all'altezza di Via degli Arcioni, direzione Piazza Caduti delle Forze dell'Ordine.