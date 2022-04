FIERA PIENA, PARCHEGGI VUOTI, I TERAMANI AFFOLLANO GLI STAND MA NON PAGANO LA SOSTA E IL SISTEMA VIABILITÀ VA IN CRISI

La Fiera funziona. I teramani, come vuole la tradizione, accorrono in massa a visitare gli stand di quella che, da anni, è una ricorrenza primaverile. Però, la location scelta quest’anno non funziona dal punto della viabilità e dei parcheggi. La Polizia Locale ha infatti dovuto chiudere via Maestri del Lavoro in entrata e il sistema parcheggi non ha funzionato come il Comune sperava. Specie per i parcheggi a pagamento, nel secondo giorno della Fiera. Nonostante la convenzione tra Comune e gestori, che prevede il giornaliero a soli 4 euro, i teramani preferiscono la sosta stradale o selvaggia.

Neanche l’apertura di un accesso diretto tra il piano zero di piazzale San francesco e la Fiera ha incentivato la sosta. E pensare che il parcheggio del Lidl è stato chiuso, riducendo ulteriormente le possibilità per i visitatori. “Alle 17 di oggi, al parcheggio di San Gabriele c’erano 200 auto - spiega Massimo Di Nicola della Costruttori teramani - su 400 posti disponibili, eppure da qui è comodissimo andare alla Fiera”.





“Stamattina a San Francesco c’è stata un’affluenza maggiore - precisa Roberto Di Sante, amministratore della Costruttori Teramani - con 7 settori aperti su 13 a San Francesco, ma nel pomeriggio l’affluenza è diminuita, tanto che i settori aperti sono solo 3, con 400 posti occupati su 1200, e devo dire che ci aspettavamo qualcosa di più, c’eravamo preparati ad un’affluenza maggiore, forse un controllo migliore da parte dei Vigili, nelle aree invase dalle soste selvagge, potrebbe giovare”.

L'affluenza secondo il comune di Teramo sarebbe stata intorno alle 15 mila persone.