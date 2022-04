VIDEO / IERI 15 MILA VISITATORI ALLA FIERA, OGGI SI ATTENDE IL PIENONE, SI CONSIGLIA, A FILIPPONI, DI USARE IL PALLOTTOLIERE

Sono state 15 mila e persone che si sono recate ieri alla Fiera dell'Agricoltura al parco fluviale nonostante i tanti problemi di parcheggio, oggi si attende il pienone. Ma poi sulla base di quali conti, il Comune puo' sostenere di aver visto transitare 15 mila persone? Saranno numeri buttati li solo per esaltazione personale di Filipponi man e politico in vista delle elezioni? Alla prossima fiera che sarà poi quella a qualche mese dalle elezioni comunali, suggerisco un pallottiere o i tornelli così i conti torneranno meglio di quelli fatti ieri. Ma torniamo al flop parcheggi. Come noto, quello del Lidl-Brico è stato chiuso con dentro le auto che avevano parcheggiato nel primo pomeriggio di ieri, i due a pagamento erano pieni a metà e c'era ovunque il parcheggio selvaggio con la Polizia Locale che non controllava e che in compenso aveva messo a senso unico via Maestri del Lavoro. Oggi sarà sicuramente un'altra giornata frequentatissima, complice il buon tempo e la voglia di passeggiare da parte delle famiglie. Se buon tempo sarà. In ogni caso si prevede il convegno delle grandi occasioni, visto che verrà annunciato il primo lotto dei lavori di un parco, quello fluviale, agonizzante da sempre e sul quale questa amministrazione sta puntando parecchio. Forse perchè sono a corto di altri progetti? (E.d.C.)

