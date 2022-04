DELOCALIZZAZIONE DELLA CENTRALE CONA, IL COMITATO TORNA ALL'ATTACCO E CHIEDE AL COMUNE DI ACQUISTARE LA GATTIA, BASTA ANNUNCI

MINISTERO DELL’AMBIENTE. Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Varianti elettrodotti in ingresso alla nuova CP Teramo città: COMUNICAZIONE ESITO VALUTAZIONE di ASSOGGETTABILITA’ a VIA integrata con procedura di VINCA comunicata a Terna Rete Italia in data 07.07.2020 Relazione Tecnica per la VALUTAZIONE di COMPATIBILITA’ con attività di interesse dei VIGILI del FUOCO. Verifica della distanza di sicurezza ai sensi della circ. Min. Interno n.3300/2019 concernente la verifica del rispetto delle distanze di sicurezza dell’elettrodotto da elementi sensibili elaborata da Terna Rete Italia è stata revisionata in data 05.02.2021 STUDIO di INCIDENZAelaboratodaTernaReteItaliaèdatato,inprimaemissione,08.02.2021 RELAZIONE GEOLOGICA (ai sensi del R.D. 3267/23) elaborata da Terna Rete Italia è datata in prima emissione 08.02.2021

10. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA. Richiesta di autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico elaborata

da Terna Rete Italia è datata in prima emissione 08.02.2021 11. DETERMINA AUTORIZZATIVA REGIONE ABRUZZO

Autorizzazione alla costruzione/manutenzione/ricostruzione/adeguamento e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E- DISTRIBUZIONE SPA pratica_2009948. Delocalizzazione del quadro di Alta Tensione della cabina primaria 150 kV/20 kV di Teramo. Codice SGQ DF0000123327246 richiesta dal Comune di Teramo.

Rif. Aut. 2009948 datata 19.04.2021

12. Le OSSERVAZIONI della Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura sono pervenute al

Ministero della Transizione Ecologica in data 06.07.2021

AD OGGI SI È IN ATTESA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO

AMBIENTALE DI TUTTO IL PROGETTO DEFINITIVO

13. LA VERITA’ sulla INIZIALE DELOCALIZZAZIONE in C.da GATTÍA.

L’iniziale previsione della delocalizzazione in C.da Gattìa NON FU PORTATA AVANTI PER MANCANZA di FONDI ECONOMICI, come finora raccontato, MA PER CONTENZIOSI CIVILI TRA IL COMUNE DI TERAMO e L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE Abruzzo-Molise, proprietario dell’area, rispettivamente iscritte nel Rgacc del Tribunale di Teramo ai nn. 4792/2015 e 3393/2016 conclusisi di recente.

14. E’ POSSIBILE RIPROPORRE il SITO di c.da GATTÍA?

L’ipotesi di delocalizzazione odierna, salvo scaramucce politiche, sempre nello stesso sito PUO’ ESSERE DI NUOVO CONSIDERATA PRESO ATTO CHE L’IZSAM HA GIA’ DELIBERATO L’INTENZIONE DI VENDERE L’AREA di C.da GATTÍA. Perché il Comune non ripropone l’acquisto o individua un nuovo sito, rimodulando fondi ad es. Masterplan o PNRR o, meglio, chiedendo a TERNA un piccolo investimento in città considerando i 350 milioni di euro in fase di collocamento in altre provincie abruzzesi ma non a Teramo?

Una corretta informazione ai cittadini che dovrebbe essere posta in capo agli enti locali, in questo strano caso della vicenda della finta delocalizzazione della Centrale del Quartiere Cona di Teramo, ha delle difficoltà di attuazione.

DA UNA SEMPLICE LETTURA delle DATE DOCUMENTATE VENGONO SMENTITE in modo chiaro e genuino LE AFFERMAZIONI DI CHI SOSTIENE CHE LA DELOCALIZZAZIONE DELLA CENTRALE ORMAI E’ DEFINITIVA e che bisogna farsene una ragione. Attendiamo con serenità e fiducia gli approfondimenti o i dinieghi che a nostro avviso i Ministeri competenti emaneranno convinti che NON assoggettare a VIA questa opera è forse il primo caso in Italia, viste opere simili e letta la normativa vigente, dentro quartieri di Città paragonabili a Teramo per dimensione, popolazione ed assetto urbanistico.