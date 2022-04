FIERA / 70 MILA PRESENZE, MENO CAOS NEL TRAFFICO, PARCHEGGI PIÙ UTILIZZATI E PARTE IL PROGETTO “PARCO”

Sfiora le 70mila presenze il bilancio dei visitatori alla Fiera dell’Agricoltura, che oggi si prepara a vivere la sua ultima giornata. Superate le criticità della prima giornata, anche il traffico sembra aver risentito meno del flusso di auto e i teramani, anche se la sosta selvaggia resta una passione popolare, hanno scoperto l’utilità dei parcheggi pluripiano. La location nel Parco Fluviale soddisfa l’amministrazione, che è sempre più motivata nel trasformare l'area in una «infrastruttura ambientale». Già pronto un finanziamento da 600mila euro per la fascia centrale del parco, per riqualificare la vecchia casetta e creare un giardino “sociale”. «ma progettiamo un investimento da 8,5 milioni - spiega il Sindaco D’Alberto - che consentirà la tematizzazione del parco, anche grazie al coinvolgimento di enti e associazioni del nostro territorio», un progetto che punta alla creazione di un sistema di interconnessione tra il Parco e la città, anche con la creazione di 19 accessi.