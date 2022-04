video/ TERAMO CELEBRA LA 77ESIMA FESTA DELLA LIBERAZIONE

L'Anpi Teramo ha organizzato, con il patrocinio di Comune e Provincia, le celebrazioni istituzionali: alle ore 10, deposizione di una corona d'alloro in largo Madonna delle Grazie; seguirà il corteo fino a viale Mazzini con commemorazione davanti al monumento ai caduti e l'intervento delle istituzioni e dei rappresentanti dell'Anpi.

Subito dopo i partecipanti si sposteranno alla villa comunale “Stefano Bandini” dove verranno ricordati i martiri Mario Capuani, Alberto Pepe, Berardo D'Antonio e Romolo Di Giovannantonio.

La Casa del Popolo ha organizzato una due giorni di eventi: alle 10 dopo il corteo partito da Porta Madonna (qui le immagini) è in programma un allenamento di pugilato nel campetto antistante il cinema Smeraldo; nel pomeriggio, dalle 16, in piazza Sant'Agostino, sarà esposta la mostra fotografica "La resistenza nel Teramano". Alle ore 18 si terrà la presentazione del libro "Breve storia dei gas lacrimogeni" di Anna Feigenbaum; interverranno Carmelo Neri e Luigi Balsamini della casa editrice Malamente. A sera, musica live con i Dopamina e stand enogastronomici. Per lunedì 25 aprile la Casa del popolo ha programmato la commemorazione dei partigiani al cimitero di Cartecchio; seguirà un corteo da largo Madonna delle Grazie a piazza Sant'Agostino dove, nel pomeriggio alle ore 16, si svolgerà un incontro tra la storica Annacarla Valeriano, autrice di "Contro tutti i muri" e "Malacarne", e il collettivo Malelingue per parlare della battaglia di Anna Ongaro Basaglia e della realtà del manicomio di Teramo durante il ventennio fascista. Al termine dell'appuntamento sono previsti una performance artistica e un laboratorio di piccolo circo per bambini.