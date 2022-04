LA RICCITELLI/ A TEATRO CON "TRE UOMINI E UNA CULLA"

Secondo e ultimo appuntamento, in questo anticipo di Stagione, per la Riccitelli che porta a teatro ‘Tre uomini e una culla’, martedì 26 aprile alle ore 20.30 al Comunale di Teramo. Dal testo di Coline Serreau e la traduzione di Marco M. Casazza, l’adattamento teatrale è di Coline Serreau e Samuel Tasinaje, tratto ovviamente dal film omonimo, regia di Gabriele Pignotta. Nelle vesti dei tre protagonisti Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta ed Attilio Fontana. Con loro sul palco anche Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Malvina Ruggiano. Le scene sono firmate da Matteo Soltanto, i costumi da Silvia Frattolillo, luci di Eva Bruno e musiche di Stefano Switala. La produzione è ArtistiAssociati.

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà “improvvisati” nella pellicola francese degli Anni Ottanta? La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita.

La commedia, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serrau.

Il testo tratta l’argomento della paternità con delicatezza e umorismo e la regia di Pignotta sottolinea con maestria alcuni tratti dell’animo umano che ci portano spontaneamente a ridere.

Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con leggerezza e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia.

Vincitore del premio Camera di Commercio delle riviere liguri della 55esima edizione del Festival teatrale di Borgio Verezzi, destinato ogni anno alla rappresentazione di maggior successo, lo spettacolo vede in scena i tre affiatati attori “impeccabili” e “interpreti di grandissima bravura”, come sono stati definiti dal giornalista Roberto Trovato, nella sua recensione sulla rivista teatrale “Sipario”. Un successo garantito dalla capacità dell’intera compagnia, compagine magnificamente assortita.

Biglietteria online su CiaoTickets https://www.ciaotickets.com/la-riccitelli e uffici della Riccitelli

(tutti i giorni, sabato e festivi esclusi, 9.30/12.30)