PRENOTANO E NON SI PRESENTANO, NOTISSIMO RISTORATORE DENUNCIA 13 CLIENTI FAKE

Come se non bastasse la pandemia. Come se non bastasse la crisi economica, che colpisce questo Paese da tempo. Adesso, anche il danno degli idioti, anzi: dei delinquenti che si “divertono” a prenotare tavoli nei ristoranti, ma solo per impedire che vengano prenotati da clienti veri. Può succedere, certo, che chi prenoti poi possa dover rinunciare, per un qualsiasi motivo, e in quel caso sarebbe buona educazione avvertire il ristorante e disdire. Però, se la cosa si ripete, e addirittura diventa “frequente”, allora non è un caso, ma un progetto. Criminale.

È successo di nuovo oggi, a Civitella del Tronto, in uno dei templi della cucina abruzzese, il ristorante Zunica. Oggi, sono “saltate” le prenotazioni per 13 coperti. E pensare che, negli ultimi giorni, il ristorante aveva dovuto rifiutarne almeno altre venti, perché era sold out.

Sold out anche grazie a quelle 13 prenotazioni scomparse.

“ Gennaro per 4, Tommaso per 6 e Mora 2+1 - spiega Daniele Zunica - inspiegabilmente saltate, senza comunicazioni o altro, non si sono presentati e basta, eppure abbiamo telefonato e inviato messaggi whatsapp, ma niente… nessuna risposta, tempo fa mi succedeva spesso, ma dopo una denuncia, che ci permise di individuare i malfattori, avevano smesso. Ultimamente è successo di rado. Oggi, 25 aprile, 3 tavoli… un danno per noi”.

Non resta che una sola soluzione: “Abbiamo dato incarico al nostro legale per la segnalazione del fatto alla Polizia Postale della Questura di Teramo”.