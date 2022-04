FINISCE CON L'AUTO IN UN DIRUPO: MUORE SUL COLPO

Un anziano di 79 anni è morto nell'auto finita in un dirupo in campagna nei pressi di Castelbasso. Inutili i soccorsi prestati all'uomo: sia i vigili del fuoco che il 118 - che ha allertato ma poi annullato l'intervento dell'eliambulanza - hanno tentato di raggiungere in tempo il mezzo finito in fondo ad una scarpata, in mezzo alle piante di ulivo, dopo essersi ribaltata più volte, ma hanno trovato in vita soltanto il cagnolino che si trovava a bordo della macchina con il suo proprietario.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, la macchina sarebbe uscita di strada in curva, lungo il tracciato della provinciale 25 che collega la frazione di Castelnuovo al capoluogo Castellalto. Difficile ipotizzare le cause dell'uscita di strada: l'uomo alla guida però potrebbe aver accusato un malore e per questo avrebbe perso li controllo della macchina.