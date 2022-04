SORPRESA / ALLA FIERA C’ERANO ANCHE I PALLOTTOLIERI UMANI TRA PASDARAN FAKE SCONTENTI E CONSIGLIERI - MARITI ESALTATI…

Nella cronaca lieta della Fiera dell’Agricoltura 2022, c’è una nota che stona in maniera paradossale.

È vero, è stata un successo di pubblico, e di vendite, ma c’è un dato che, secondo noi, “guasta” tutto il ben fatto.

Certo, la gente si è divertita (anche perché i teramani sono di bocca buona) e a parte un prevedibile ma non previsto caos nella viabilità, tutto ha funzionato, anche se c’è un particolare fastidiosissimo.

Questo: il contapersone umano.

Leggiamo, oggi, sulle pagine del Centro “Alcuni addetti messi a contare i passaggi sul ponte di legno al centro dell'area espositiva hanno segnato, fin dalla mattina, circa 200 persone in transito al minuto”.

Restiamo sbigottiti, e non tanto per il calcolo evidentemente sbagliato, perché 200 persone al minuto sarebbero 12 mila l’ora… cioè quasi 100 mila in 8 ore, mentre il prode assessore Filipponi parla di 80mila presenze in 4 giorni… no, non è quel numero che ci sconvolge, ma il fatto che fossero stati sistemati “Alcuni addetti messi a contare i passaggi sul ponte di legno…”.

Cioè, persone messe a contare le persone?

Cioè, c’erano degli addetti che dovevano solo contare i passaggi?

E tutto questo solo per poi potersene vantare? Ma che tristezza!

Chissà, magari la prossima volta possono usarlo per fare promozione “venghino signori venghino a vedere la fiera col contapersone umano”.

Assessore Filipponi, non ci faccia caso, noi siamo criticoni per natura, come hanno ben evidenziato i profili fake dei pasdaran della fiera che, sui social, si sono dannati per criticare chi criticava, esaltando invece proprio lei.

Almeno quanto si è dato da fare quel consigliere comunale che ha postato raffiche di complimenti e che ha, coincidenza, lo stesso cognome di una neoassunta in Comune che era impegnata proprio alla Fiera…

Per finire, a proposito di contapersone, perché non ha messo uno anche all’ingresso dello Smeraldo? Sarebbe stato interessante…

EVA

la foglia di fico è una rubrica di satira, di politica, di satira politica e di politica satirica