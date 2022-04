ESPONE ALLA FIERA DELL'AGRICOLTURA, TORNA A CASA E TROVA IL NEGOZIO SVALIGIATO

Hanno rubato dolciumi tipici abruzzesi dal negozio di Claudio Corradetti che ha il punto vendita in via Veneto a Sant'Egidio alla Vibrata. La denuncia corre sui social. Danni per duemila euro tra prodotti tipici abruzzesi sottratti e danni alla porta d'Ingresso. Indagano i carabinieri della locale stazione. Corradetti aveva esposto i suoi prodotti alla Fiera dell'Agricoltura a Teramo. Al suo rientro la brutta sorpresa.