COVID, L'ABUZZO MAGLIA NERA: E' L'EFFETTO DELLA PASQUA "LIBERA"

La curva dei contagi Covid in Abruzzo registra una nuova impennata, con una crescita del 42,65% in sette giorni: sono infatti 15.773 i casi accertati nell'ultima settimana, mentre dal 13 al 19 sono stati 11.057. Continua ad aumentare anche l'incidenza settimanale dei positivi per centomila abitanti, che raggiunge quota 1.236, registrando ancora il dato più alto d'Italia, con in testa la provincia di Chieti (1.369). Seguono Pescara (1.199) e Teramo (1.194). La provincia dell'Aquila è l'unica con un dato inferiore a mille (911), anche se è quella che registra la crescita maggiore su base settimanale. Secondo le analisi delle differenze settimanali dei dati dell'incidenza di positivi ai test molecolari e antigenici assieme, elaborata dal matematico Giovanni Sebastiani, del Consiglio nazionale delle ricerche, è infatti L'Aquila la provincia che registra la variazione più alta tra le abruzzesi (+24%). Seguono il Chietino (+20%), il Pescarese (+18%) e il Teramano (+15%).

Secondo gli esperti è difficile poter definire con certezza la causa di valori così elevati, ma di certo in Abruzzo, come nel resto d'Italia, i comportamenti pasquali non hanno aiutato a far scendere i contagi.