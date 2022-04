IL CASO / DANNI DELLA FIERA AL PARCO FLUVIALE, LA FORESTALE APRE UN'INCHIESTA

Passata la Fiera… scovato lo danno. I Carabinieri Forestali hanno aperto questa mattina un fascicolo di inchiesta sui danni provocati dalla Fiera dell’Agricoltura al Lungofiume. Danni che vanno dall’indiscriminata potatura delle piante. anche se in qualche caso si è trattato quasi di un abbattimento, alla modifica dello stato dei luoghi, con sbancamenti di porzioni di terreno, anche a ridosso dell’alveo del fiume. In particolare, i danni si concentrerebbero nella zona del ponticello, che il Comune aveva recentemente sistemato con un investimento di 25mila euro. Anche nella zona che ha visto il parcheggio dei mezzi agricoli, si sarebbero riscontrati danni evidenti, specie al terreno. La Forestale, che ovviamente non si sbilancia sull’esito dell’inchiesta, suggerisce comunque che di certo si procederà ad un’ordinanza per il rispristino dello stato dei luoghi “ante fiera”, salvo verificare la presenza di eventuali responsabilità nelle potature effettuate.