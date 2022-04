VIDEO / ECCO I DANNI DELLA FIERA AL LUNGOFIUME, INTANTO SI MUOVONO GLI AMBIENTALISTI E L'OPPOSIZIONE RICORDA: «QUANDO LA PROPOSE CANZIO...»

Ecco come la Fiera dell'Agricoltura ha lasciato il Parco Fluviale, nell'area sulla quale la Forestale ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Anche le associazioni ambientaliste si stanno muovendo, mentre dai banchi dell'opposizione consiliare c'è già chi, preannunciando interrogazioni e azioni politiche, ricorda come qualche anno fa, quando un'iniziativa analoga venne proposta dall'assessore Canzio, l'allora minoranza, oggi al governo della città, insorse proprio in difesa del lungofiume.

