PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO SULLO "STRADON£" E FINISCE NELLA NELLA SCARPATA FERMANDOSI IN VIA MAESTRI DEL LAVORO

Auto parcheggiata presa in pieno e un albero buttato giù. E' il bilancio dell'incidente avvenuto a Teramo intono alle 6.30 di oggi. Il conducente di un'auto ha perso completamente il controllo mentre percorreva via De Gasperi. Poco prima di arriva alla rotondona "del Promenade" direzione Teramo-Mare, all'altezza della incrocio che porta verso via Maestri del Lavoro e Colleparco, l'auto è finita prima su un mezzo in sosta, danneggiando il paraurti posteriore, poi su un albero che, però, ha avuto il provvidenziale ruolo di evitare il peggio frenandone la caduta nella scarpatella sottostante. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo. Nessun particolare danno fisico per il conducente. A provocare la perdita di controllo potrebbe essere stato un malore.